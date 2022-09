Sci, Fosson e Murachelli vicepresidenti del comitato Fisi-Asiva

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 11 set. – Per acclamazione, il nuovo direttivo dell’Asiva, il comitato valdostano della Fisi, la Federazione degli sport invernali, ha eletto i due vicepresidenti per il prossimo quadriennio. Sono Jacques Fosson (vicario), avvocato aostano e tecnico dello Sci club Aosta, e Micol Murachelli, ex fondista e tecnica dello Sci club Valdigne Mont Blanc. Affiancheranno il presidente eletto Marco Mosso nella gestione del comitato.

La prima riunione del nuovo consiglio direttivo si è tenuta il 19 agosto. Mosso ha tracciato le linee guida e gli obiettivi del prossimo quadriennio olimpico, che porterà ai Giochi olimpici di Milano-Cortina del 2026. “Tra gli obiettivi da sviluppare ci sono i rapporti scuola-sport- ha spiegato Mosso- oltre l’aspetto medico degli atleti -in particolare dei ragazzi in età evolutiva- e la grande attenzione, oltre che agli effettivi delle squadre agonistiche del comitato, alla base e in particolare al proseguimento del felice e proficuo lavoro messo in atto con il progetto Children e Under 23”.

Il direttivo ha anche nominato i responsabili regionali dei vari settori, a capo delle commissioni tecniche e funzionali. Accanto a Mosso, Fosson e Murachelli, è stato nominato per acclamazione anche il segretario Alex Besenval. Nei diversi settori agonistici saranno responsabili per lo sci alpino Jacques Fosson e Manuel Carrozza; per il fondo Arturo Laurent, Micol Murachelli e Alex Besenval; per il biathlon Michel Brunod; per lo snowboard Roberto Greco; per il freestyle e lo skicross Alessandro Bianchetti. Per lo scialpinismo, le deleghe, al momento, restano al presidente Mosso; la commissione per l’omologazione delle piste sarà guidata da Ettore Mosca Barberis; la commissione giudici di gara da Carlo Gagliardi; ai rapporti con l’Associazione valdostana dei maestri di sci ci sarà Vittorio Alliod; a quelli con la scuola Jacques Fosson; la commissione medica sarà guidata da Massimo Viganò; quella Master per lo sci alpino da Matteo Cortinovis.

