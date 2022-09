Proposte innovative per impianti sportivi, Comune Aosta lancia co-programmazione

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 11 set. – Il Comune di Aosta punta alla co-programmazione per individuare delle proposte innovative utili a riqualificare e gestire i suoi impianti sportivi. Il bando è stato pubblicato sul sito internet del Comune: possono partecipare tutti gli operatori economici, con una preferenza per gli enti del Terzo settore “che abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo della conduzione di servizi e progetti nel settore dello Sport e delle politiche giovanili”, scrive il Comune in una nota. Via libera anche alle candidature di federazioni e enti sportivi, soggetti pubblici e privati con passate esperienze nel settore, compresi gli attuali gestori degli altri impianti sportivi comunale.

“Attraverso lo strumento della co-programmazione- prosegue la nota- l’amministrazione comunale intende ricercare soluzioni condivise per la successiva presentazione di specifici progetti innovativi di gestione degli impianti sportivi di sua proprietà, che pongano attenzione alle esigenze della collettività locale”. La co-programmazione “verrà utilizzata per definire nuove soluzioni, che siano capaci di rispondere in modo più efficace ai bisogni della persona nel settore dello sport”, inteso “come pratica sportiva, ai fini dell’aggregazione sociale, della prevenzione delle malattie e della formazione dei giovani”. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 12 del prossimo 22 settembre, secondo le modalità indicate nel bando. Le candidature saranno esaminate da un’apposita commissione e gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”. Il successivo procedimento di co-programmazione si svolgerà secondo il calendario che verrà diffuso entro il 30 settembre sull’albo pretorio online e sul sito del Comune. “Per le attività di co-programmazione- precisa l’amministrazione comunale- non è previsto il riconoscimento di risorse per i partecipanti al tavolo”.

