Cristiano Ronaldo fa subito doppietta all’esordio con il Manchester United

ROMA – Non ha perso tempo Cristiano Ronaldo, oggi al suo secondo esordio con il Manchester United dopo il primo addio nel 2009 e il ritorno di quest’estate. Il portoghese, nei minuti di recupero del primo tempo, ha ribadito in rete una palla vagante in area di rigore portando in vantaggio i Red Devils contro il Newcastle. Buona la prima dunque per l’ex Real Madrid e Juventus. Nella ripresa, poi, è arrivato anche il raddoppio del portoghese con una conclusione di sinistro. La partita si è conclusa con la vittoria per 4-1 dello United, con CR7 che è rimasto in campo per tutti i 90 minuti.