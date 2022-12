Qatar 2022, il Marocco batte 1 a 0 il Portogallo e vola in semifinale

ROMA – Il Marocco batte 1 a 0 il Portogallo e si qualifica per le semifinali dei mondiali di Qatar 2022. All’Al Thurama Stadium di Doha è decisiva la rete messa a segno al 42esimo del primo tempo da Youssef En-Nesyri. L’attaccante del Siviglia sfrutta di testa un clamoroso errore in uscita del portiere lusitano Diogo Costa, che calcola male un cross da sinistra uscendo a vuoto.

Tre minuti dopo Portogallo vicinissimo al pareggio grazie a Bruno Fernandes che colpisce la traversa. Lo stesso centrocampista del Manchester United viene poi atterrato in area del Marocco ma per l’arbitro argentino Facundo Tello non è calcio di rigore. Prima della chiusura del primo tempo la squadra africana può raddoppiare con Attiyat Allah, ma il tiro del difensore del Wydad Casablanca termina sul fondo.

NELLA RIPRESA ENTRA CRISTIANO RONALDO

Inizia la ripresa. Sei minuti dopo l’inizio del secondo tempo il Portogallo si gioca la carta Cristiano Ronaldo, che scende in campo insieme a Joao Cancelo (escono Guerreiro e Ruben Neves) e diventa il quinto giocatore di sempre per partite disputate ai Mondiali, 22. Davanti a lui solo Matthaus (25), Messi e Klose (24) e Maldini (23).

Al 57esimo il Marocco sostituisce l’infortunato Saiss, al suo posto Dari, mentre un minuto dopo il portoghese Ramos sfiora il pareggio. È invece il 64esimo quando ancora Bruno Fernandes ha un’occasione per pareggiare, mentre 5 minuti scendono sul terreno di gioco il milanista Leao e Vitinha, al posto di Gonçalo Ramos e Otavio.

MAROCCO ATTENDE LA VICENTE TRA INGHILTERRA E FRANCIA

Entrambe le squadre sfiorano più volte la rete ma il risultato, nonostante gli 8 minuti di recupero, non cambia. Grazie a questo successo, il Marocco diventa la prima squadra africana a entrare tra le migliori quattro squadre di un Mondiale. La compagine guidata da Walid Regragui attende ora la vincente dell’ultimo quarto di finale tra Inghilterra e Francia, in campo questa sera alle 20 all’Al Bayt Stadium di Al Khor.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it