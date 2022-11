ROMA – Cristiano Ronaldo a un passo dall’Al Nassr: gli hanno offerto 200 milioni di euro a stagione per due anni. Secondo quanto scrive ‘Marca’, dopo la rottura con il Manchester United, la star portoghese è sul punto di firmare un contratto con il club dell’Arabia Saudita. Il quotidiano spagnolo aveva già lanciato l’indiscrezione qualche settimana fa. Ronaldo firmerà un contratto per due stagioni e mezzo per 200 milioni di euro a stagione, compresi ingaggio e accordi pubblicitari.

CR7 SARÀ ALLENATO DALL’EX ROMA GARCIA?

L’Al Nassr è guidato dall’ex tecnico della Roma Rudi Garcia. Tra i suoi giocatori ci sono anche l’ex portiere colombiano del Napoli David Ospina e lo spagnolo Alvaro Gonzàlez. La squadra cerca di riguadagnare il dominio in campionato (guidato dall’Al-Hilal) e posizionarsi nella mappa del calcio mondiale con la presenza di Cristiano Ronaldo. Marca ricorda che già in estate il campione portoghese fu vicino ad un accordo con il club arabo, ma che poi non se ne fece nulla, visto che decise di rimanere allo United.

