A segno in 5 mondiali, ennesimo record di Cristiano Ronaldo

ROMA – Prima la grande emozione, che lo ha portato quasi alle lacrime, al momento dell’inno, nonostante un’esperienza accumulata come forse nessuno mai, dall’alto dei suoi 37 anni e delle sue 191 presenze in nazionale condite da 117 reti. Un’emozione forte, forse complice l’idea che questo sarà evidentemente il suo ultimo Mondiale.

Ma se Ronaldo è riuscito a fare la storia del calcio internazionale, sicuramente lo si deve più alla sua freddezza sotto porta, alle sue doti tecniche e fisiche, piuttosto che alla sua capacità di arrivare alle lacrime. E allora arriva il momento di togliersi la parte sopra della tuta, di svolgere i ‘compiti’ di rito che spettano ai capitani, con l’omologo del Ghana Andre Ayew, di schierarsi in campo e attendere il fischio d’inizio dell’arbitro di turno.

Pronti via e il momento sembra sia arrivato, ma al 10′ del primo tempo ci pensa il portiere ghanese Ati Zigi a strozzargli in gola il leggendario ‘siu’ (o ‘sium’, ma poco conta). Al 31′, invece, ci pensa la terna arbitrale a rinviare il suo appuntamento con la storia fermando Ronaldo per un fallo, forse non così evidente, commesso dallo stesso attaccante sull’avversario che lo stava marcando, pochi istanti prima di segnare ma a gioco fermo. Però la festa per lui è solo rinviata al secondo tempo. È il 17′ del secondo tempo quando il fenomeno portoghese conferma la proverbiale freddezza segnando su rigore uno storico gol, l’ennesimo, di una carriera senza eguali. Un penalty forse generoso, è dubbio il fallo ai suoi danni, ma poco importa. Soprattutto a lui: Cristiano Ronaldo è entrato nella storia dei Mondiali e del calcio in generale, diventando l’unico ad aver segnato in cinque edizioni diverse. Sono 118 le reti totali, in 192 partite.

Il gol segnato alla nazionale africana, va ad aggiungersi alle reti segnate nel 2006, nel 2010, nel 2014 (1 rete per ogni edizione) e alle 4 del 2018. Prima del Ghana aveva raggiunto Pelé (1958, 1962, 1966, 1970) Uwe Seeler (1958, 1962, 1966, 1970) e Klose (2002, 2006, 2010, 2014). Un gol da svincolato, al fianco del suo nome nelle liste ufficiali non compare alcuna squadra, avendo divorziato a Mondiali in corso dal ‘suo’ Manchester United. Chissà, forse grazie a questo Mondiale avrà la visibilità che merita… Lui, che sta riscrivendo la storia del calcio mondiale.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it