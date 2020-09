Tg Psicologia, edizione del 11 settembre 2020

PAURA DOCENTI, SIPLO: TEMONO NUOVA SOCIALITÀ E SPAZI CONDIVISI

“Riscoprire una nuova socialità e condividere degli spazi con persone nuove o che non si sono viste per tanto tempo può generare paura nei docenti. Ritornare alla vita normale è qualcosa che richiede fatica e adattamento, per questo tanti timori possono riattivarsi e diventa più difficile ricominciare”. Lo dichiara alla Dire Alberto Crescentini, consigliere della Siplo, evidenziando alcune criticità’ che si riscontreranno con l’avvio del nuovo anno scolastico.

LAVORATORI FRAGILI, SIML: NON DIPENDE DA ETÀ, TUTTI A RISCHIO CONTAGIO

“All’inizio della pandemia si era ritenuto che nella condizione di fragilità dovessero essere compresi tutti i lavoratori con età superiore ai 55 anni. Ora, le evidenze scientifiche presenti in letteratura dimostrano che il rischio di contagio non è differente nelle diverse fasce d’età”. Lo dichiara alla Dire Giovanna Spatari, presidente Siml, affrontando l’argomento sulla tutela dei lavoratori fragili del personale scolastico e le loro paure.

HIKIKOMORI, ICSAT: DISTURBO ESISTE CON ISOLAMENTO, DURATA E ANGOSCIA

Per parlare di sindrome hikikomori è necessario che coesistano almeno tre condizioni: isolamento sociale, che questo sia continuo per almeno sei mesi, e un sentimento di angoscia provocato proprio dal ritiro sociale. In questo caso si può parlare di disturbo psicopatologico”. A dirlo è Walter Orrù, psichiatra e direttore Icsat, che fa parte del gruppo di ricerca in psicopatologia all’interno del progetto ‘Ritirati ma non troppo’ dell’IdO.

SUICIDIO, IN ITALIA SONO 4.000 L’ANNO E FINO A 40MILA I TENTATIVI

“Ogni anno in Italia ci sono circa 4.000 suicidi. Molto maggiori sono ovviamente i tentativi di suicidio, fino a dieci volte di più (circa 40mila)”. Maurizio Pompili, ordinario di Psichiatria della Sapienza, conferma che il 2020 si sta rivelando un anno particolare sul fronte dei suicidi e dei tentati suicidi, anche rispetto alla distribuzione tra uomini e donne. Sembra più a rischio il genere maschile.

CALCIO, LO PSICOLOGO: RADUNO NAZIONALE AIUTA GIOCATORI

“La Figc ha fatto più che bene a scegliere un ritiro lungo per la nazionale di calcio, perchè è importante per ogni gruppo sperimentare e sperimentarsi. Esattamente quello che e’ mancato durante il lockdown. A livello psicologico il raduno fa bene al calciatore che ha la possibilità di pensare soltanto a giocare”. Lo dichiara Aldo Grauso, psicologo dello Sport, membro della Commissione medico scientifica della Lnpb e del Coordinamento sanitario della Lnd, convinto che, per tornare alla normalità, sia importante anche la riapertura degli stadi.