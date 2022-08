Incendio nel Salento, in fumo 40 gli ettari di macchia mediterranea

BARI – Sono più di 40 gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo lungo la litoranea tra Santa Cesarea e Castro, in zona “Blubay”, in Salento. Le fiamme sono divampate poco dopo le 13. Sul posto stanno lavorando 40 unità anti incendio boschivo, tra personale dell’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, vigili del fuoco, carabinieri forestali, Protezione civile e volontari supportato da un canadair arrivato da Lamezia Terme che ha effettuato una decina a di lanci.

