Legambiente: “Strade per bici a Bologna come a Parigi, in ‘fase 2’ sono meglio di bus

Una novità questa, secondo l’associazione, “che ben si confà con l’orientamento, emerso proprio in questi giorni, di destinare parte di suolo pubblico anche a spazi per attività commerciali, di ristoro e bar”. Legambiente, nella lettera aperta, chiede poi una “fermata” per il Passante di mezzo “con adeguate analisi e riflessioni anche in ragione degli studi in corso nel mondo universitario e scientifico sulle correlazioni tra virus e smog”. Ma anche le future linee di tram “debbono integrare e qualificare il trasporto Fs ed anticipare, non seguire, ogni eventuale grande opera, collegando territori ancora privi di adeguati mezzi collettivi per persone e merci, come ad esempio il Pilastro e Fico”.

Pollice verso di Legambiente anche nei confronti di nuove operazione urbanistiche. “Non si comprende la necessità di un secondo stadio di calcio (al Parco Nord?), di una terza grande arena per grandi eventi sportivi e spettacoli (alla Fiera), di nuovi capannoni fieristici e mercantili che, nel mondo di oggi, scopriamo essere sempre più a rischio e uno spreco, di distese diffuse di asfalto per parcheggi automezzi ovunque e nuovi edifici residenziali o per terziario a fianco di immobili abbandonati e diroccati”, scrive ancora Dellucca. Invece, ritiene sempre Legambiente, “sono strategiche alcune grandi aree militari dismesse da tempo: dai Prati di Caprara, alla Perotti, da Stamoto a Staveco alla Sani. È decisivo destinarle a boschi urbani, ad aree naturali a libera evoluzione, in alcuni casi e con precisi limiti a servizi sociali essenziali e di prossimità. Queste aree pubbliche non possono essere offerte sistematicamente alla speculazione immobiliare o ‘vendute’ a privati per fare cassa e come riduzione del debito statale”.

