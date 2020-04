Meloni: “Da Conte metodi da regime. Mattarella tace?”

ROMA – “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte indice una conferenza stampa pochi minuti prima dell’edizione piu’ vista dei tg, trasmessa in diretta sulla prima rete del servizio pubblico, per accusare l’opposizione di dire menzogne, senza possibilita’ di replica e senza contraddittorio. Credo non si sia mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia, e la dice lunga sulla tracotanza di questo governo”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fdi.

“Mi aspetto che la Rai mi dia possibilita’ di replica alla stessa ora, con lo stesso tempo e con la stessa visibilita’. Il presidente della Repubblica Mattarella non ha nulla da dire su questi metodi degni di un regime totalitario?“.

