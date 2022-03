Al via a Roma l’edizione numero 13 di Libri Come

ROMA – “Stiamo cercando di aiutare Roma a tornare a essere una grande capitale della cultura. Per questo abbiamo deciso di dedicare uno dei Piani integrati alle biblioteche ma stiamo cercando anche di rilanciare le politiche culturali. Libri Come è un appuntamento importante per far capire come i libri sono uno strumento di comprensione della realtà”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante l’inaugurazione della tredicesima edizione di Libri Come, la festa del libro e della lettura che si è aperta oggi all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

