Coronavirus, anche la famiglia Simpson ‘Resta a casa’ nel murale apparso a Pompei

NAPOLI – Il murale si chiama Sweet Home, è un’opera dello street artist Nello Petrucci che ha deciso di raffigura in una strada di Pompei (Napoli) la famiglia dei Simpson ai tempi del coronavirus.

Homer, Marge e i loro tre figli Bart, Lisa e Maggie sono ritratti tutti insieme a casa seduti sul divano a guardare la tv. Indossano la mascherina e lanciano il messaggio ‘Stay Home’, resta a casa.

“Attraverso l’arte – ha detto il writer – invitiamo tutti a restare a casa per combattere l’emergenza coronavirus e fermare il contagio. I cartoni e la satira non devono necessariamente essere usati per schernire il problema, ma anche per lanciare un messaggio positivo attraverso un linguaggio pop e comprensibile a tutti”.