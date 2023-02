Video| Terremoto Turchia, Tajani: “Sei italiani di origine siriana non ce l’hanno fatta”

ROMA – “Oggi abbiamo avuto la brutta notizia del ritrovamento di 6 cittadini italiani, di una famiglia di origine siriana con passaporto italiano, che non ce l’ha fatta, purtroppo non sono stati ritrovati in vita. Stiamo ancora cercando un altro italiano, Angelo Zen, ed è partita una squadra dell’unità di crisi della Farnesina, formata anche da Poliziotti e Carabinieri esperti nelle ricerca di dispersi. Contemporaneamente oggi da Pisa sono partiti gli aiuti per le popolazioni siriane e i nostri Vigili del fuoco stanno lavorando per aiutare la popolazione turca, confermando la grande solidarietà degli italiani”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a margine dell’evento ‘Golf in piazza’ a Roma.

