Terremoto, in Turchia si cerca un italiano. Tajani: “Non riusciamo a contattarlo”

ROMA – Manca ancora all’appello un italiano tra quelli presenti nella zona colpita dal fortissimo terremoto in Turchia. Lo comunica il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su Twitter. L’uomo si trovava in Turchia per ragioni di lavoro. Nella zona continua lo sciame sismico e si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime.

L’Unità di Crisi del ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma. Tranne uno. Si sta cercando ancora un nostro connazionale,in Turchia per ragioni di lavoro .La Farnesina,fino ad ora,non è riuscita ad entrare in contatto con lui. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 7, 2023

“L’Unità di crisi del ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma. Tranne uno – spiega il ministro – Si sta cercando ancora un nostro connazionale, in Turchia per ragioni di lavoro. La Farnesina, fino ad ora, non è riuscita a entrare in contatto con lui”. Tajani, intervistato da Agorà su Rai 3, aggiunge: “L’unità di crisi della Farnesina ha contattato tutti gli italiani che erano nelle zone del terremoto: erano 61 nell’area più complicata e 168 nell’area più vasta. Il fatto è che non ci sono collegamenti, quindi non sappiamo nulla di lui. Continuiamo a ricercarlo”.

