Ai Golden Globe è il trionfo di Steven Spielberg. E c’è anche Zelensky

ROMA – Come da previsioni, è ‘The Fabelmans’ di Steven Spielberg uno dei grandi protagonisti dell’80esima edizione dei Golden Globe. La cerimonia, tornata ai grandi fasti del passato dopo le polemiche dello scorso anno per l’assenza di rappresentanti afroamericana nella Hollywood Foreign Press che assegna i premi a film e serie tv, è stata condotta dal comico Jerrod Carmichael.

And here is your host for the 80th Annual #GoldenGlobes… It’s Jerrod Carmichael! 🎤 pic.twitter.com/tc8KIyt1E5 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

I PREMI PER ‘THE FABELMANS’ DI SPIELBERG

Il film del pluripremiato regista di E.T., Salvate il soldato Ryan e Schindler’s list tra gli altri, racconta la storia della sua famiglia e il suo sogno, poi realizzato, di lavorare nel mondo del cinema. ‘The Fabelmans’ si è aggiudicato i Golden Globe per miglior film drammatico e miglior regia. Spielberg, premiato da Quentin Tarantino, si è augurato di “mantenere ancora a lungo il mio studio alla Universal”.

TRA LE COMMEDIE BENE ‘GLI SPIRITI DELL’ISOLA’

Nella categoria delle commedie e musical, la parte del leone la fa ‘Gli spiriti dell’isola‘, black comedy che si aggiudica i premi di miglior film, miglior sceneggiatura e miglior attore protagonista (Colin Farrell).

GLI ALTRI PREMI

Il premio di miglior attore drammatico va a Austin Butler, protagonista di ‘Elvis’, mentre quello di miglior attrice a Cate Blanchett per ‘Tar’. La miglior attrice in una commedia o musical è Michelle Yeoh ‘Everything Everywhere All at Once’. I migliori attori non protagonisti sono Ke Huy Quan per ‘Everything Everywhere All at Once’ e Angela Bassett per ‘Black Panther: Wakanda Forever’. Il miglior film non in in lingua inglese è ‘Argentina, 1985’, quello d’animazione ‘Pinocchio’ di Guillermo Del Toro.

I PREMI DELLE SERIE

La miglior serie drammatica, secondo la Hollywood Foreign Press, è ‘House of the Dragon‘. Il miglior attore in una serie drammatica è Kevin Costner per ‘The Yellowstone’, la miglior attrice Zendaya per ‘Euphoria’. Tra le commedie, ‘Abbott Elementary‘ vince il premio di miglior serie mentre Jeremy Allen White è il miglior attore per la sua interpretazione in ‘The Bear’.

Nelle miniserie, vanno a ‘The White Lotus: Sicily‘ (ambientata sull’isola e con Sabrina Impacciatore nel cast) i premi di miglior serie e miglior attrice (Jennifer Coolidge), mentre tra gli attori vince Evan Peters nel ruolo del serial killer ‘Dahmer’.

CHI RESTA A BOCCA ASCIUTTA

Il più grande deluso della serata dei Golden Globe è sicuramente James Cameron: il suo ‘Avatar – La via dell’acqua’, campione d’incassi al cinema, ha perso la sfida tra giganti con ‘The Fabelmans’ di Spielberg e non ha ricevuto alcun premio dalla Hollywood Foreign Press.

Niente da fare anche per Jenna Ortega, l’iconica protagonista della serie ‘Mercoledì’ (che avrà un sequel), battuta da Quinta Brunson, star di ‘Abbott Elementary’.

I PREMI ALLA CARRIERA

Nel corso della serata sono stati assegnati anche due premi alla carriera: all’attore e comico Eddie Murphy (che ha scherzato sul pugno di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022) e allo showrunner Ryan Murphy.

L’INTERVENTO DI ZELENSKY

Ai Golden Globe ha partecipato con un videomessaggio anche il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che, prendendo in prestito il linguaggio cinematografico, sulla guerra con la Russia ha detto: “I primi Golden Globe vennero assegnati nel 1944, questo è un premio speciale che arrivò dopo la perdita di milioni di vite nella Prima e nella Seconda guerra mondiale. Non arriverà la terza, non sarà una trilogia. L’Ucraina la fermerà e sappiamo chi vincerà questa guerra”.

