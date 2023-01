VIDEO | L’annuncio di Netflix: la serie ‘Mercoledì’ avrà una seconda stagione

ROMA – I fan di Tim Burton e degli Addams possono esultare: Netflix ha annunciato che ‘Mercoledì‘, la serie di successo sulla primogenita della bizzarra famiglia creata da Charles Addams, tornerà prossimamente con la seconda stagione.

Il fenomeno globale con due trecce nere tornerà. Mercoledì, stagione 2, solo su Netflix. pic.twitter.com/5u0WUYNjsU — Netflix Italia (@NetflixIT) January 6, 2023

La serie ideata da Alfred Gough e Miles Millar, con Tim Burton nel ruolo di produttore, è stato un vero e proprio fenomeno globale. Da tutto il mondo le vicende di Mercoledì nella Nevermore Academy sono state seguite con grande entusiasmo. E i fan si chiedevano se sarebbe arrivata anche una seconda stagione della serie. Ebbene, la risposta è sì.

QUANDO ANDRÀ IN ONDA LA SECONDA STAGIONE DI ‘MERCOLEDÌ’?

Per il momento Netflix si è limitata alla conferma della nuova stagione, senza indicare i tempi. Ma, dopo la delusione per la cancellazione di un’altra serie di successo come ‘1899’, il pubblico in ansia può tirare un sospiro di sollievo e attendere il ritorno delle avventure di Mercoledì, interpretata da Jenna Ortega.

