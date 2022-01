Pd Calabria, decade la candidatura di Franchino a segretario regionale: resta in gioco solo Irto

REGGIO CALABRIA – La commissione regionale calabrese di garanzia del Partito democratico ha dichiarato decaduta la candidatura a segretario regionale del partito di Mario Franchino. La decisione è avvenuta a seguito della mancata presentazione delle liste collegate alla sua candidatura per la guida del partito calabrese. Solo due giorni fa la stessa commissione, presieduta da Italo Reale, aveva ritenute valide le firme degli iscritti al Pd che lo sostenevano, ammettendo la sua candidatura. In questo caso l’organo di garanzia regionale ha “ritenuto di non poter accogliere la richiesta per un rinvio di 48 ore della presentazione delle liste collegate alla sua candidatura a segretario regionale”.

A pochi giorni dall’avvio del congresso calabrese del Pd resta un solo candidato alla guida del partito il reggino Nicola Irto, attuale capogruppo in Consiglio regionale, che ha già ottenuto l’ok della commissione per l’approvazione delle proprie liste.

LEGGI ANCHE: Pd Calabria, Irto candidato alla segreteria regionale: “Serve partito organizzato e rigenerato”