Insabbiato con l’auto in spiaggia, arrivano i pompieri

GENOVA – Va in spiaggia con l’auto ma resta bloccato nella sabbia ed è costretto a chiamare i vigili del fuoco per uscirne. L’episodio è avvenuto la scorsa notte nel ponente genovese, sul litorale di Voltri. La squadra dei pompieri di Multedo è intervenuta con un argano per tirare l’auto fuori dal bagnasciuga.

I vigili del fuoco ricordano che il transito in auto in spiaggia è assolutamente vietato e passibile di ammenda.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it