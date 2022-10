Gemma Galgani si confessa a Uomini e Donne: “Incinta a 40 anni, ma ho perso il bambino”

(Foto dal profilo Instagram)

ROMA – Un desiderio mai realizzato: quello di diventare mamma. Il sogno di Gemma Galgani, storica protagonista di Uomini e Donne è svanito per sempre quando a 40 anni è rimasta incinta e ha perso il suo bambino. Lo ha detto la stessa Gemma confessandosi in un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, il programma che l’ha lanciata in tv nel lontano 2010.

“Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso“, ha confessato Gemma. E sulla possibilità di fare un figlio dopo questo lutto la dama di Torino ha detto: “Non ho mai trovato il compagno giusto”. E così ha dedicato la sua vita alla carriera in televisione e alla ricerca del vero amore.

LEGGI ANCHE: Addio a Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it