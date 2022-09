Partita la nuova stagione di Uomini e donne, ed è subito scontro tra Gemma e Tina

BOLOGNA – Appena partito e già non si parla d’altro. Il programma Uomini e donne di Maria DeFilippi è ripartito questo pomeriggio con il solito codazzo di commenti e citazioni che si scatenano su Twitter.

Dopo essere rimasta in stand by ieri per far spazio alla diretta dei funerali della Regina Elisabetta, la nuova stagione del seguitissimo show pomeridiano è partita questo pomeriggio con un giorno di ritardo e i fan, che aspettavano l’esordio con trepidazione, si sono subito scatenati su Twitter.

L’appuntamento rimane nella fascia oraria collaudata, ovvero tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45. Le repliche vanno invece in onda alle 19.40 su La5.

OGGI IL TRONO OVER, SCINTILLE TRA GEMMA E TINA

La prima puntata di oggi era però dedicata al trono over si è aperta con il video delle vacanze di Tina Cipollari e poi di quelle di Gemma, con tanto di consueto scambio di battutine al veleno tra le due incorreggibili ‘rivali’ (“Sei la dama più cornuta d’Europa” e “Hai cambiato la dentiera?”). Per Gemma arriva un nuovo corteggiatore, di nome Didier: sarà la nuova anima gemella per la storica frequentatrice del salotto di Maria De Filippi?

L’ultima parte dlela puntata è dedicata a Laura e Davide, che durante l’estate ha visto anche altre donne (più d’una) oltre a lei: Catia e anche Sara. Tra i due scatta un confronto in studio. Immancabile la frecciata di Tina Cipollari a Lura: “Pensi che diventerai la quinta moglie di Davide?”.

I NUOVI TRONISTI

I nuovi tronisti che si vedranno probabilmente nella puntata di domani sono in realtà personaggi già conosciuti all’interno del programma: c’è Federica Aversano, 28 anni di Maria Capua Vetere ex corteggiatrice di Matteo Ranieri; Lavinia Mauro, studentessa 26enne ed ex corteggiatrice di Nicolò Brigante; Federico Dainese, l’ex corteggiatore di Veronica Rimondi che ha 25 anni e fa l’odontotecnico a Genova; Federico Nicotera, ingegnere aeronautico 25enne ex corteggiatore di Sophie Codegoni.

