Il Pd prepara una mozione per sciogliere Forza Nuova e incalza Meloni: “Dica di sì”

ROMA – “Basta violenza dei gruppi neofascisti. L’assalto fascista di ieri alla sede nazionale della CGIL non è che la goccia che fa traboccare il vaso. Forza Nuova è un movimento dichiaratamente fascista, in questi anni sempre alla guida dei peggiori risvolti violenti delle manifestazioni di piazza, i cui dirigenti pluripregiudicati si fanno beffe dello Stato e della Legge contravvenendo alle restrizioni a cui dovrebbero essere sottoposti, come ieri il loro responsabile di Roma, Giuliano Castellino”. Lo dichiara il deputato dem Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Domani stesso- aggiunge- presenteremo, alla Camera, come Partito Democratico, una mozione urgente che chiede al governo lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti per decreto, ai sensi della Legge Scelba. Non è più possibile tollerare questo insulto continuo ai valori democratici della Costituzione. Queste violenze non possono passare sotto silenzio”.

FONTI PD: MELONI DICA SI’ A SCIOGLIMENTO FORZA NUOVA

“Se Giorgia Meloni non sa riconoscere la matrice della violenza di ieri, se non sa chi siano gli esponenti di Forza Nuova arrestati per quegli atti di violenza, glielo spieghiamo noi: sono i capi di una organizzazione notoriamente e orgogliosamente fascista. Glielo spiegheremo anche in Parlamento: ci aspettiamo che lo comprenda così bene da sostenere la nostra proposta di sciogliere l’organizzazione fascista Forza Nuova“. E’ quanto si apprende da fonti del Nazareno.

MALPEZZI: PD PRESENTERÀ MOZIONE PER SCIOGLIERE FORZA NUOVA

“Forza Nuova andrebbe sciolta subito. Per questo, i gruppi del Partito Democratico presenteranno una mozione al Senato e alla Camera, come dichiarato anche dal collega Emanuele Fiano. Le terribili violenze, con l’assalto alla CGIL e l’assedio alle sedi istituzionali, guidate da pericolosi personaggi dell’estrema destra, impongono iniziative forti e decise. Gli attacchi squadristi e neofascisti di ieri sono inaccettabili e gravissimi: serve una risposta ferma e unita da parte di tutto il Paese”. Così la Presidente dei senatori, Simona Malpezzi, questa mattina a Sky Agenda.

PENNA(M5S): BENE MOZIONE PER SCIOGLIERE FORZA NUOVA

“Finalmente si è avviata una reazione proporzionata al pericolo dopo le violenze di ieri a Roma. L’arresto dei capi di Forza Nuova come organizzatori e protagonisti degli assalti deve far capire a queste frange che l’Italia democratica non tollera la riedizione di un altro ventennio nero e la mozione per lo scioglimento di questa forza violenta, annunciata dal collega del PD Fiano, va nella giusta direzione. Non può in alcun modo passare il messaggio che si possa assalire sedi istituzionali o sindacali restando impuniti, così come non si può sminuire l’apologia del fascismo. È un reato e come tale va trattato sempre, senza eccezioni”. Così in una nota il deputato M5S Aldo Penna.

FRATOIANNI: SCIOGLIERLI SUBITO, SOTTOSCRIVO MOZIONE FIANO

“In tutti questi anni sono stato fra coloro che non hanno mai smesso di chiedere lo scioglimento delle organizzazioni fasciste. Ed è per questo che sottoscrivo volentieri la mozione proposta da Fiano“. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

