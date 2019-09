E’ morto il neofascista Stefano Delle Chiaie

ROMA – E’ morto a 83 anni, a Roma, Stefano Delle Chiaie. Esponente di spicco della destra estrema, ha fondato Avanguardia nazionale.

Fu accusato di concorso nella strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, in cui persero la vita 85 persone. Venne poi assolto per insufficienza di prove.

Il suo nome è finito anche nel processo per la strage di Piazza Fontana, 12 dicembre 1969, 17 morti. Venne assolto per non aver commesso il fatto.

Amico di Junio Valerio Borghese, è stato sospettato di aver preso parte al fallito golpe del 1970.

Delle Chiaie ha vissuto diversi anni di latitanza in Sudamerica, fino a quando, nel 1987, non venne estradato in Italia.

A Roma ha continuato ad essere un punto di riferimento per le formazioni neofasciste.