Matilda De Angelis e il suo meticcio Mirò: “Quando tutto crolla, tu sei carezza”

BOLOGNA – “Non ho un fidanzato da convincere, verrò a vivere a Torino con il mio cane“. Era il 2021 quando Matilda De Angelis, impegnata proprio sotto la Mole Antonelliana nelle riprese della serie Netflix dedicata a Lidia Poët, la prima donna ad entrare nell’Ordine degli avvocati, si dichiarò single e innamorata del capoluogo piemontese e del suo cane. Da allora la giovane attrice, che col suo talento fin dal debutto in Veloce come il vento con Stefano Accorsi ha convinto critica e pubblico vincendo due anni fa il David di Donatello come migliore attrice non protagonista ne L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, single non lo è più: da mesi infatti ha una relazione con Alessandro De Santis, del duo I Santi Francesi che ha vinto l’ultima edizione di X Factor. Di Alessandro Matilda si dice innamoratissima: “Aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora”, ha raccontato in un’intervista.

Un amore che però nulla toglie a quello per il suo meticcio, Mirò. Tanto che compare anche negli scatti che De Santis posta su Instagram insieme a De Angelis.

L’attrice bolognese è molto seguita sui social dove posta foto glamour, ma anche scatti in cui non ha paura di mostrarsi senza filtri. Virale un suo selfie in cui ho mostrato lo sfogo di acne sul suo viso: “Sto imparando che non posso controllare tutto nella vita e che prefissarmi costantemente uno standard di perfezione irrealizzabile in ogni ambito (lavorativo, sentimentale ecc) mi ha intossicato la mente”, scriveva tra l’altro a commento.

E su Instagram Matilda dedica molto spesso parole dolcissime al suo Mirò, come queste: “Mio piccolo specchio, cavallo di battaglia, carro armato in carne ed ossa. Quando tutto crolla, tu sei, carezza”.

Intanto la carriera dell’attrice procede a gonfie vele. E la riporta alla sua passione iniziale. “Da piccola- ha raccontato in un’intervista- volevo diventare una cantante. Non ho mai pensato di voler fare l’attrice. Il mio momento d’oro è arrivato a 16 anni, quando ho iniziato a cantare con i Rumba de Bodas, a Bologna. Eravamo in otto, giravamo l’Europa con un furgoncino giallo“.

Uscirà a novembre nelle sale il nuovo film di animazione di Enzo D’Alo, Mary e lo spirito di mezzanotte, liberamente tratto dal romanzo La gita di mezzanotte di Roddy Doyle. Una storia di crescita, piena di ironia, con una ‘cantante’ speciale: proprio Matilda De Angelis che interpreta la canzone ‘Ribellati e vai!’. Un ritorno per lei al suo primo amore.