Gaetano Curreri dimesso dall’ospedale di Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO – Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, si è recato ieri all’ospedale Mazzoni per far visita a Gaetano Curreri, cantante leader della band Stadio colpito da infarto durante un concerto a San Benedetto del Tronto il 30 luglio scorso, e che oggi sarà dimesso perché in buone condizioni di salute. “Da parte sua sono arrivati tantissimi complimenti al dottor Grossi e agli operatori del reparto di cardiologia e a tutti i medici, sanitari e infermieri del nostro ospedale – ha scritto Fioravanti sui social-. Buona guarigione Gaetano!”.