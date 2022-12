Azienda elargisce a dipendenti 1.000 euro in buoni spesa per Natale

ASCOLI PICENO – Fainplast, azienda di Ascoli Piceno specializzata nella produzione di compound per cavi, anche per questo Natale ha pensato a tutti i suoi 140 dipendenti alle prese con una crisi economica dettata dal caro energia e dall’inflazione. A dicembre i dipendenti Fainplast si troveranno in busta paga una erogazione straordinaria di 1.000 euro netti in buoni spesa: un incentivo dell’azienda per permettere loro di affrontare nel migliore dei modi tutte le spese del periodo pre natalizio.

“ABBIAMO DECISO DI INCENTIVARE I NOSTRI COLLABORATORI”

Fainplast è stata fondata dal Cavaliere del lavoro Battista Faraotti che guida l’azienda insieme ai figli Daniele e Roberta. “Per noi in Fainplast l’investimento economico in termini di welfare è sulla persona stessa, su ogni singolo collaboratore- afferma Roberta Faraotti, impegnata in particolare nei progetti aziendali legati al welfare e all’inclusione sociale– Per questo in un periodo sfidante come quello che stiamo vivendo, abbiamo deciso di incentivare ancora di più i nostri preziosi collaboratori, perché investendo su di loro, puntiamo anche sulle loro famiglie, i loro figli e le nuove generazioni e quindi su un futuro che per tutti possa essere più sereno non solo dal punto di vista economico, ma anche emotivo e relazionale”. L’azienda non è nuova a questo tipo di iniziative e da sempre ha una politica di welfare attiva su più fronti, dall’ambito scolastico, alle assicurazioni, fino alle grandi malattie.

