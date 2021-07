Malore sul palco per Gaetano Curreri degli Stadio: è in terapia intensiva

BOLOGNA – Malore ieri sul palco, durante un concerto a San Benedetto del Tronto, per il cantante e leader degli Stadio, Gaetano Curreri. A comunicarlo è stata la stessa band nella notte sulla pagina Facebook. “Gaetano ha avuto un malore – scrivono gli Stadio – in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’affetto”.

Il concerto è stato sospeso, l’artista è ricoverato all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno. Tanti i messaggi di sostegno per l’artista sui social, come quello dell’assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini. “Forza Gaetano, non fare scherzi – scrive- tutta l’Emilia-Romagna tifa per te”. Il tour degli Stadio era partito la scorsa settimana.

L’AFFETTO DI VASCO ROSSI: “SEI UNA ROCCIA”

Tra i primi a fare sentire la sua vicinanza a Curreri è stato Vasco Rossi, grande amico del cantante degli Stadio con cui ha anche collaborato più volte nel corso della sua carriera. Il Blasco ha postato su Instagram una foto con Curreri, scrivendo: “Forza Gaetano, sei una roccia!”.