Bonaccini si vaccina e posta la foto a torso nudo, pioggia di commenti sui social

BOLOGNA – “Oggi è toccato anche a me, dal mio medico. Vacciniamoci”. Anche il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, si vaccina al Covid, dopo aver avuto il virus (con polmonite) lo scorso novembre.

L’ex presidente della conferenza delle Regioni ha postato questa mattina la foto della sua vaccinazione, eseguita nello studio del suo medico di base a Campogalliano, alle porte di Modena. Ma sui social, tra migliaia di like e apprezzamenti anche per la campagna vaccinale in regione (ieri le dosi fatte hanno superato i tre milioni), ha suscitato commenti divertiti il torso nudo del presidente nella foto dal medico. C’è chi assicura che farà a sua volta il vaccino, “però senza maglietta mi vergogno, non ci ho il fisico di Bonaccini”. “Pres ci passi la sua scheda per i workout!“, scherza un altro, alludendo alla forma fisica del governatore. “Presidente si copra! Così ci mette in imbarazzo!”, implora divertito un follower. E un altro rincara: “Io indossavo solo due gocce di Chanel“. “Ago di tungsteno, e comunque è stata dura”. E via su questo tono.

