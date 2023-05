Eurovision 2023, pubblicato il video integrale della prova di Marco Mengoni

ROMA – L’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest è ufficialmente iniziata. Ieri sera è andata in onda la prima delle due semifinali che comporrà il cast dei 37 Paesi finalisti. Dieci quelli che hanno passato il primo turno. Oltre alla Svezia, favoritissima, ci sono: Croazia, Moldavia, Svizzera, Finlandia, Repubblica Ceca, Israele, Portogallo, Serbia e Norvegia. Quest’ultima altra favorita. Si tratta dell’artista di origini italiane Alessandra Mele, in gara con “Queen of Kings”.

L’appuntamento con la seconda semifinale è per giovedì 11 maggio a partire dalle 21 su Rai 2, RaiPlay, Rai Italia e Rai Radio 2. Marco Mengoni, del quale ieri è stata mostrata una clip, si esibirà sabato 13 durante la diretta in onda su Rai 1, RaiPlay, Rai Italia e Rai Radio 2 dalle 20.40.

L’artista nostrano si esibirà nella prima parte della finale con “Due vite”. Su YouTube, invece, Eurovision ha pubblicato il video integrale della performance.