Non fa il tampone anti-Covid per motivi di salute: orchestrale di Parma licenziato

PARMA – Licenziato dopo 38 anni di lavoro per essersi rifiutato –per problemi di salute– di effettuare una serie di tamponi anti-Covid. È successo ad un professore d’orchestra della Toscanini di Parma lasciato a casa il 19 aprile scorso. A denunciarlo sono i sindacati di categoria dello spettacolo di Cgil, Cisl e Uil che ora supporteranno il lavoratore nella causa già annunciata dal lavoratore contro l’orchestra. Tutto è iniziato quando, in occasione della registrazione dell’opera “Pelleas Et Melisande” i vertici della Toscanini hanno emanato una direttiva, per i sindacati senza coinvolgere il comitato interno anti-Covid, che imponenva agli strumentisti di sottoporsi ad un tampone nasofaringeo 48 ore prima della registrazione e poi ripeterlo ogni 72 ore. Il musicista licenziato, rappresentante sindacale, aveva obiettato di soffrire di epistassi e di avere quindi oggettive difficoltà a sottoporsi a tamponi così frequenti.

Inoltre, suonando uno strumento a fiato temeva che eventuali danni all’apparato laringo faringeo avrebbero potuto pregiudicare la sua prestazione artistica. Pertanto si era reso disponibile ad effettuare altri screening, come il test salivare o sierologico, proposta rifiutata dalla direzione dell’orchestra che lo ha “dispensato dal servizio” riservandosi le modalità di retribuzione. Il giorno della registrazione, il lavoratore, dopo aver partecipato a tutte le prove e in assenza di un divieto esplicito, si è presentato al teatro Regio di Parma, dove dopo aver provato la temperatura ed essere entrato, ha preso posto tra gli orchestrali. Qui però è stato invitato ad andarsene da un responsabile. Ne è nata una discussione e alla fine il concertista ha ceduto ed è andato casa. A distanza di qualche giorno ha ricevuto una lettera di contestazione disciplinare, è stato convocato per spiegare le sue ragioni e poi licenziato con provvedimento a firma del Sovrintendente Alberto Triola. I sindacati uniti hanno cercato quest’ultimo per fargli cambiare idea, incontrandolo però solo il 30 aprile. Il sovrintendente ha chiesto un po’ di tempo e oggi ha sentito di nuovo le parti sociali comunicando la sua decisione: il professore non sarà riammesso.

“È avvilente vedere una istituzione pubblica come la Fondazione Toscanini, finanziata prevalentemente da Regione e Comune, comportarsi come il peggiore dei ‘padroni'”, commentano i sindacati. “Speravamo che il buon senso prevalesse, in realtà arroganza e supponenza hanno preso il sopravvento“, aggiungono. E ancora: “La nostra impressione è che la superficialità con la quale si è affrontata questa situazione dipenda anche dall’impunità di chi, operando in contesti produttivi di emanazione pubblica, pensa di godere”.

Ebbene, fanno sapere i confederali, “il professore ora si rivolgerà ad un giudice per veder riconosciuto il suo diritto al lavoro e per cancellare questo sopruso. Noi però preannunciamo sin d’ora che se la vicenda si concluderà, come pensiamo, con la reintegra del lavoratore ed il pagamento degli arretrati, chiederemo a gran voce le dimissioni del Sovrintendente Alberto Triola, responsabile di quanto accaduto”. Inoltre “denunceremo alla Corte dei Conti i componenti del Consiglio di Amministrazione per il danno economico procurato alla Fondazione”.

