Vaccino, nel Lazio già esaurite le prenotazioni di Pfizer per il mese di maggio

ROMA – È corsa al vaccino. La Regione Lazio ha annunciato tramite i propri canali social che si sono esaurite le prenotazioni per il siero Pfizer disponibile nella regione per il mese di maggio. Restano invece 100mila slot per prenotarsi e ricevere i vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson. La Regione Lazio ha sottolineato anche che “tutti i vaccini sono sicuri ed efficaci” e che “è importante prenotare i primi slot disponibili”, senza attendere le nuove forniture di Pfizer. I numeri della campagna vaccinale nel Lazio registrano 2.276.057 somministrazioni, di cui 1.527.583 prime dosi, pari al 31,55% della popolazione target e 748.474 seconde dosi, pari al 15,46%.

#Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del Vaccino Pfizer per il mese di Maggio, prenotate tutte le dosi disponibili.



Disponibili ancora per il mese di maggio 100 mila slot di prenotazione https://t.co/mkCXyxqdNZ pic.twitter.com/YmNMKnQl9M — Salute Lazio (@SaluteLazio) May 9, 2021