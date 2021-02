‘Unidos pela Vacina’ movement wants to immunize Brazilians by September 2021

By Bianca Oliveira

SAO PAOLO – The increasing loss of lives and the expectation that the improvement in the economy is directly related to the scope of vaccination, encouraged businessmen and entities to join the Unidos pela Vacina (United for the Vaccine) movement, led by businesswoman Luiza Helena Trajano and her Group Women of Brazil.

The initiative, launched this Monday (8), aims to facilitate the arrival of the immunizer against Covid-19 to all Brazilians by September this year and, for that, plans several fronts to solve obstacles to public vaccination.

In January, a group of private companies received approval from the federal government to negotiate the purchase of vaccines from Oxford / Astrazeneca, with the premise that half of the doses acquired were offered to the public health system, SUS. The rest would go to employees and family members of the companies involved in the negotiations.

The acquisition by the private sector generated considerable discussion among experts, since this would allow immunization outside the priority groups and reduce the availability of vaccines purchased by governments, among them the Brazilian. Astrazeneca denied negotiations with the companies.

The initiative led by Trajano, however, proposes another way out. In a publication on her social networks, the businesswoman announced: “Our goal is to vaccinate all Brazilians by September this year. Yes, vaccine for everyone until September this year! We do not discuss politics, we do not look for culprits. We discuss how to get the vaccine to everyone in our country. ”

Among the planned actions, the United for the Vaccine movement will have a strong advertising campaign broadcast throughout the country in partnership with television networks. The campaign has the initial objective of reducing resistance to the vaccine. According to the latest Datafolha survey, 17% of respondents said they did not want to get a vaccine and 4% said they did not know.

In a second step, the population will receive practical clarifications on access to immunization against Covid-19.

COL ‘GRUPO MULHERES’ IN BRASILE I VACCINI LI COMPRANO LE IMPRESE

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – La crescente perdita di vite umane e la convinzione che il miglioramento della situazione economica sia direttamente collegato all’accesso ai vaccini ha spinto alcuni imprenditori ed enti a unirsi nel movimento ‘Unidos pela vacina‘, guidato da Luiza Helena Trajano e dal suo Grupo Mulheres do Brasil. L’iniziativa, presentata in settimana, ha l’obiettivo di facilitare l’arrivo dei farmaci contro il Covid-19 a tutti i brasiliani entro settembre. Per questo, si stanno pianificando diverse modalità per superare gli ostacoli e le problematiche della vaccinazione pubblica.

A gennaio, un gruppo di imprese private ha ricevuto l’autorizzazione del governo federale per negoziare l’acquisto dei vaccini messi a punto dall’Università di Oxford e dalla multinazionale Astrazeneca a condizione che metà delle dosi ottenute fossero offerte al sistema della sanità pubblica (Sistema unico de saude, Sus). Il resto potrà essere reso disponibile ai dipendenti delle aziende coinvolte nelle trattative e ai loro familiari. L’acquisizione di vaccini da parte del settore privato ha generato un confronto tra gli specialisti, dato che permetterebbe l’immunizzazione di cittadini che non rientrano nei gruppi prioritari e diminuirebbe la possibilità di acquisto dei governi (tra questi, anche di quello brasiliano).

La multinazionale anglosvedese AstraZeneca ha negato di aver trattato con aziende private. L’iniziativa guidata da Trajano, però, propone un’altra via di uscita. L’imprenditrice ha annunciato sui suoi canali social: “Il nostro obiettivo è vaccinare tutti i brasiliani entro settembre. Sì, vaccini per tutti entro settembre” si legge nel post. “Non discutiamo di politica, non cerchiamo colpevoli. Discutiamo su come portare il farmaco a tutte le persone del nostro Paese”.

Tra le azioni previste dal movimento ‘Unidos pela Vacina’, c’è una campagna pubblicitaria che raggiungerà tutte le regioni del Brasile grazie a un’alleanza con le reti televisive. Questa fase avrebbe l’obiettivo di ridurre lo scetticismo verso i vaccini. Secondo una ricerca effattuata da Datafolha, infatti, il 17 per cento delle persone ascoltate ha detto di non volere il farmaco, mentre il 4 per cento ha sostenuto di non essere sicuro. In un seconda fase della campagna, invece, la popolazione dovrebbe ricevere delucidazioni pratiche sull’accesso ai vaccini.

MOVIMENTO UNIDOS PELA VACINA QUER IMUNIZAR BRASILEIROS ATÉ SETEMBRO DE 2021

Por Bianca Oliveira

SAO PAOLO – A perda crescente de vidas e a expectativa de que a melhora da economia esteja diretamente relacionada ao alcance da vacinação, incentivou empresários e entidades a se unirem no movimento Unidos pela Vacina, liderado pela empresária Luiza Helena Trajano e seu Grupo Mulheres do Brasil.

A iniciativa, lançada nesta segunda-feira (8), tem o objetivo de facilitar a chegada do imunizante contra a Covid-19 a todos os brasileiros até setembro deste ano e, para isso, planeja várias frentes para resolver entraves da vacinação pública.

Em janeiro, um grupo de empresas privadas recebeu aval do governo federal para negociar a compra de vacinas da Oxford/Astrazeneca, com a premissa de que metade das doses adquiridas fossem oferecidas ao sistema público de saúde, o SUS. O restante iria para funcionários e familiares das empresas envolvidas nas tratativas.

A aquisição pelo setor privado gerou grande discussão entre especialistas, uma vez que isso permitiria a imunização fora dos grupos prioritários e diminuiria a disponibilidade de compra de vacinas por governos, entre eles, o brasileiro. A Astrazeneca negou a negociação com as empresas.

A iniciativa liderada por Trajano, porém, propõe uma outra saída. Em publicação em suas redes sociais a empresária anunciou: “O nosso objetivo é vacinar todos os Brasileiros até setembro deste ano. Sim, vacina para todos até setembro deste ano! A gente não discute política, não procura culpado. A gente discute, como levar a vacina até todas as pessoas do nosso país.”.

Entre as ações planejadas, o movimento Unidos pela Vacina contará com uma forte campanha publicitária veiculada em todo o país em parceria com as redes de televisão. A campanha tem o objetivo inicial de reduzir a resistência à vacina. Segundo a última pesquisa Datafolha, 17% dos entrevistados disseram que não querem tomar vacina e 4% declararam que não sabem.

Em um segundo momento, a população receberá esclarecimentos práticos sobre o acesso à imunização contra a Covid-19.