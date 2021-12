L’Unione europea conferma il roaming gratis fino al 2032

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Il regime ‘Roam like at Home‘ che dal 2017 consente di chiamare e navigare su Internet senza alcun sovraprezzo quando si è all’estero sarà rinnovato per altri dieci anni fino al 2032. Questo quanto accordato tra Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione Europea ieri in tarda serata. Rispetto a quanto realizzato quattro anni fa, gli operatori dovranno anche cercare di garantire la stessa qualità e velocità di connessione mobile quando i propri clienti si trovano all’estero. Senza alcun costo aggiuntivo, inoltre, si potrà accedere ai sevizi di emergenza e gli operatori dovranno fornire informazioni sul numero di emergenza europeo, il 112.

L’accordo prevede anche l’abolizione di supplementi per le chiamate intra-Ue. Le tariffe di roaming all’ingrosso – quelle pagate dall’operatore telefonico alla compagnia telefonica dove si trova temporaneamente il cliente – saranno limitate a due euro per Gigabyte (Gb) dal 2022, scendendo progressivamente a 1 euro nel 2027. “Stiamo creando un mercato del roaming più equo, concentrandoci soprattutto sugli operatori più piccoli, tagliando significativamente i massimali all’ingrosso”, ha affermato l’eurodeputata popolare Angelika Winzig, membro del gruppo dei negoziatori che hanno raggiunto l’accordo sulla nuova regolamentazione.