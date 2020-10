Tappa lucana del Giro d’Italia, Bardi:”Occasione di promozione per la Basilicata”

POTENZA – “Una grande manifestazione sportiva, un grande evento mediatico a livello mondiale, una grande occasione di promozione per tutta la Basilicata. Tre ingredienti che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, sono stati integrati alla perfezione in questa tappa lucana del Giro d’Italia”. Così il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha commentato la sesta tappa del Giro d’Italia che si è svolta con l’arrivo in via Dante e la partenza stamane nel cuore dei Sassi, da piazza San Pietro Caveoso. Ad esprimere piena soddisfazione per la riuscita dell’evento, l’assessore regionale Gianni Rosa che ieri, sul palco del Giro allestito in via Dante, ha partecipato alla consegna dei premi.

“La macchina organizzativa – ha detto Rosa – ha funzionato alla perfezione grazie a una proficua collaborazione con tutti gli enti preposti e alla regia della Regione Basilicata. Ho avuto modo di vedere da vicino l’entusiasmo dei ciclisti per questa tappa, ma anche la gioia dei tanti cittadini che, nonostante i limiti dovuti alla pandemia, hanno voluto essere presenti all’arrivo della carovana salutata con tanti applausi”.