Ferrara, countdown su tabellone elettronico per il concerto di Bruce Springsteen

FERRARA – Alle porte di Ferrara è partito il conto alla rovescia in vista del concerto di Bruce Springsteen e della E Street Band, che si terrà il 18 maggio 2023. In via Modena, all’incrocio con viale Po, è stato infatti installato un tabellone elettronico che da oggi segna il tempo che manca all’evento, 250 giorni esatti a partire dalle 20 di questa sera.

FABBRI: NEI PROSSIMI MESI IN ARRIVO ALTRE INIZIATIVE

Il tabellone, spiega il Comune, “è posto sopra un manifesto di sei metri per sei con le grafiche originali del tour del Boss”, e di sera si illumina “grazie a led retrostanti di ultima generazione a bassissimo consumo energetico”. Anche la scelta del luogo, sottolinea l’amministrazione, non è casuale, visto che si tratta di “uno dei punti di accesso alla città di maggiore transito”, e il tabellone è visibile anche dalle auto in ingresso e dalla ciclabile. E questa, assicura il sindaco Alan Fabbri, non sarà l’ultima iniziativa in vista del concerto di Springsteen. “Nei prossimi mesi- annuncia infatti il primo cittadino- tante novità si aggiungeranno nel calendario di iniziative che abbiamo in previsione in vista del 18 maggio 2023”.

