Bruce Springsteen, sold out i live di Roma e Ferrara

ROMA – Dopo tanti anni di attesa era inevitabile: le tre tappe italiane del tour europeo del 2023 di Bruce Springsteen and The E Street Band hanno avuto un grande successo di vendite, talmente straordinario che, con un anno di anticipo, i concerti programmati per giovedì 18 maggio al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara e domenica 21 maggio al Circo Massimo di Roma sono esauriti sulle piattaforme di vendita ufficiali e autorizzate Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, e per la tappa di martedì 26 luglio al Prato della Gerascia dell’Autodromo di Monza sono regolarmente in vendita i biglietti per i settori C1 e C2.

I tre spettacoli saranno aperti da due supporter/special guest scelti da Barley Arts con il consenso dell’artista. Tali ospiti sono in via di definizione e verranno comunicati in corso d’opera.

