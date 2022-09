La morte della regina Elisabetta ferma il mondo dello sport britannico

ROMA – Anche lo sport si ferma per la morte della Regina Elisabetta II, e non solo in Gran Bretagna. A cominciare dalle corse di cavalli, lo sport preferito di Her Majesty, che ieri sono state sospese. È stato annullato il Test match di rugby tra Inghilterra e Sud Africa di oggi così come tutti gli incontri di cricket. Anche la seconda giornata del PGA di golf non avrà luogo. E così il calcio della English Football League, che ha posticipato le due partite di oggi. Gli eventi sportivi sono stati tutti rinviati anche in Irlanda del Nord. La corsa di cavalli a Southwell è stato interrotta dopo la seconda gara, a Chelmsford dopo la quarta gara. La British Horseracing Authority non ha ancora deciso quando le corse riprenderanno. Per quanto riguardo il calcio “maggiore”, Manchester United e Real Sociedad, in Europa League, hanno giocato “seguendo le indicazioni della Federcalcio e della Uefa”. Si è giocata anche la partita del West Ham contro l’FCSB in Conference League. La partita del campionato scozzese di oggi tra Cove Rangers e Dundee è stata posticipata. Nel ciclismo il Tour of Britain ha annullato la sesta tappa di oggi prima di cancellare anche le restanti tappe del fine settimana. Il test internazionale di rugby femminile Scozia-Spagna previsto per domenica è stato annullato e in generale il rugby scozzese ha posticipato tutte le partite di questo fine settimana in segno di rispetto. La Formula 1 ha in programma un minuto di silenzio a Monza con tutti i Team prima delle prove libere di oggi, ma il resto del weekend di gara si svolgerà come previsto.

STOP A TUTTO IL CALCIO INGLESE, RUGBY VA AVANTI

Oltre alla Premier League, tutto il calcio inglese si ferma questo weekend in segno di lutto per la morte di Elisabetta II. La Championship, la League One e la League Two, ma anche i campionati in scozzesi, e la Women’s Super League. Va avanti invece il rugby: la Premiership ha rinviato due partite in programma oggi, ma i match di domani e domenica si svolgeranno regolarmente.

A RISCHIO ANCHE PROSSIMA GIORNATA DI PREMIER LEAGUE

Resta in forse anche la prossima giornata di Premier League e di English Football League. Lo scrive il Telegraph, secondo cui c’è forte preoccupazione per il dispiego delle forze dell’ordine a Londra impegnate per il funerale della Regina. Il primo funerale di stato della Gran Bretagna dalla morte di Sir Winston Churchill nel 1965 dovrebbe aver luogo lunedì, 10 giorni dopo la morte. Ed è probabile che per l’occasione arriveranno a Londra masse di persone, come mai nella storia della capitale, inclusi leader mondiali e reali di tutto il mondo, innescando un’operazione di polizia senza precedenti. Molte delle partite del prossimo weekend potrebbero essere annullate per mancanza del numero sufficiente di poliziotti e mezzi di sicurezza.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it