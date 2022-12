‘Ripescata’ la cultura nella manovra: ora l’indennità per i lavoratori dello spettacolo è realtà

BOLOGNA – Giustizia è fatta, la cultura è ‘rientrata’ nella Manovra. Eh sì, perchè con il provvedimento approvato nella notte è stata fatta rientrare in manovra la tanto attesa (e promessa) indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Quella che il produttore e regista Stefano Accorsi si era rammaricato non fosse stata inserita nonostante le tante promesse: “Il governo si è dimenticato della cultura, alcuni attori sono allo stremo”, aveva detto alla Prima della Scala, proprio ricordando le ‘lacune’ della Manovra. Ebbene, oggi giustizia è fatta. La manovra approvata nella notte (con tutti gli emendamenti) contiene infatti la famosa indennità di discontinuità per gli attori e tutti i lavoratori dello spettacolo e delle arti creative.

ORFINI: “WELFARE LAVORATORI SPETTACOLO REALTÀ GRAZIE A EMENDAMENTO PD”

“Questa notte con l’approvazione dell’emendamento del Pd a mia prima firma il nuovo welfare per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo diventa finalmente una realtà: un lungo processo di riforma iniziato durante il primo lockdown attraverso il confronto costante con le tante realtà rappresentative di questo settore che portò a luglio all’approvazione della legge delega dei ministri Franceschini e Orlando. Un metodo positivo che deve proseguire nelle prossime settimane con la scrittura dei decreti applicativi della legge delega”. Così in una nota Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico.

ORLANDO: “INDENNITÀ A LAVORATORI SPETTACOLO TASSELLO DECISIVO”

“Grazie al #PD si recuperano in manovra le risorse per garantire indennità discontinuità a lavoratori spettacolo. Si attua così un tassello decisivo della riforma degli ammortizzatori sociali per i lavoratori spettacolo che abbiamo fatto nello scorso governo”, scrive su twitter il deputato del pd Andrea Orlando.

FRANCESCHINI: OK A EMENDAMENTO PD PER FONDO LAVORATORI SPETTACOLO

“Approvato in Commissione alla Camera l’emendamento Orfini con cui il Pd integra con 60 milioni il fondo per la nuova Indennità di discontinuità da noi voluta per i lavoratori dello spettacolo. Un primo passo per contrastare i tagli del governo alla cultura”. Così su Twitter il senatore del Dario Franceschini ex ministro della Cultura.

VERDUCCI (PD): “INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ OGGI È REALTÀ”

“Questa notte alla Camera, grazie innanzitutto alla determinazione del Gruppo del Partito Democratico, è stato approvato, con il sostegno di tutte le forze politiche, l’emendamento a prima firma Matteo Orfini che finanzia l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo e delle arti creative. L’indennità di discontinuità, che avevamo varato a luglio, oggi è realtà concreta. Il lavoro politico iniziato durante la pandemia per dare voce alle associazioni dei lavoratori, artisti e tecnici, continuerà con ancora più forza, grazie a questo risultato fondamentale. La battaglia va avanti, adesso servono subito i decreti attuativi“. Così in una nota il senatore del Pd Francesco Verducci, tra i promotori del disegno di legge che ha istituito l’indennità di discontinuità.

