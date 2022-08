Stasera ‘Grease’ in tv, 5 curiosità sul film

ROMA – Mediaset cambia la programmazione per rendere omaggio Olivia Newton-John, scomparsa ieri all’età di 73 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Stasera, martedì 9 agosto, in prima serata su Italia 1 (ore 21.20) andrà in onda ‘Grease’ il musical cult che ha reso celebre l’attrice in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: L’addio di John Travolta a Olivia Newton-John: “Hai reso le nostre vite migliori”

Diretta da Randal Kleiser la pellicola, uscita nelle sale nel 1978, è ambientata negli Anni 50 e racconta la storia d’amore tra il rubacuori Danny, il ragazzo più popolare del liceo, e una dolce ragazza australiana. I due si conoscono durante l’estate e la loro love story sembra finire con l’arrivo dell’autunno. Al rientro a scuola Danny trova però tra i banchi, con grande sorpresa, proprio Sandy, che si è trasferita nella cittadina americana con la famiglia. La ragazza scoprirà un lato di Danny che conosceva e lui dovrà decidere se mantenere l’immagine del duro che lo ha reso tanto popolare o cedere ai propri sentimenti.

GREASE, LE CURIOSITÀ DEL FILM

Il volto di John Travolta è indelebilmente legato a quello di Danny Zucco, con il suo ciuffo imbrigliato nella gelatina che dà nome al film, ma non tutti sanno che inizialmente per questo ruolo si pensò ad un altro interprete. Il protagonista di ‘Grease’ avrebbe dovuto essere Henry Winkler, il celebre Fonzie in Happy Days.

LORENZO LAMAS IN ‘GREASE’

Nel cast compare inoltre un attore all’epoca conosciuto ma che anni dopo diventerà celebre grazie a un’altra serie di successo: ‘Renegade’. Parliamo di Lorenzo Lamas che nel film interpreta il giocatore di football che esce con Sandy suscitando la gelosia di Danny.

NESSUN ATTORE DI GREASE ERA UN ADOLESCENTE

Nonostante il film sia ambientato in un liceo nessuno dei ragazzi protagonisti della pellicola aveva un’età inferiore ai 20 anni. All’epoca John Travolta ne aveva 24 e Olivia Newton-John 30.

LA SORELLA DI JOHN TRAVOLTA RECITÒ IN GREASE

La sorella maggiore di John Travolta, Ellen Travolta, appare nel musical nella scena in cui le cameriere del Frozen Palace guardano in tv la diretta del ballo della scuola.

A ELVIS FU OFFERTO UN RUOLO IN GREASE

Al grande Elvis è stato chiesto di far parte di ‘Grease’. Il re del rock avrebbe dovuto interpretare il ruolo dell’Angelo che appare a Frenchie, l’amica della protagonista Sandy, nella scuola di estetiste. Elvis declinò e la parte fu assegnata a Frank Avalon. Un omaggio a Elvis lo si trova però nel brano del film ‘Look At Me, I’m Sandra Dee’, che recita: “Elvis Elvis, let me be. Keep that pelvis far from me“.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it