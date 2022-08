L’addio di John Travolta a Olivia Newton-John: “Hai reso le nostre vite migliori”

ROMA – La morte di Olivia Newton-John ha colpito il mondo di Hollywood. L’attrice e cantante, diventata famosissima nel ruolo di Sandy nel musical ‘Grease’ (1978), si è spenta all’età di 73 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro al seno. Tra i primi a lasciare un ricordo, il protagonista del musical dei record, John Travolta, che in ‘Brillantina’ interpretava Danny Zucco.

IL MESSAGGIO DI JOHN TRAVOLTA SU INSTAGRAM

“Carissima Olivia, hai reso le vite di tutti noi molto migliori – scrive Travolta -, il tuo impatto è stato incredibile. Ti voglio tanto bene. Ci rivedremo alla fine della strada e potremo stare di nuovo tutti insieme. Tuo, dal primo momento in cui ti ho vista e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!”.

In poche ore, il post, per il quale l’attore ha scelto una foto di Olivia Newton-John da giovane, ha ricevuto oltre due milioni di like su Instagram.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it