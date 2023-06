Giorgia Meloni: “Ho chiamato la mamma di Giulia, sono morte due persone”

ROMA – “È una vicenda che m’ha lasciato senza fiato, come la gran parte degli italiani. Da madre ho chiamato la madre di Giulia: la prima cosa alla quale penso è la mamma. M’ha scioccato non solo la freddezza, m’ha scioccato vedere il video di Giulia e la morte di un bimbo che a sette mesi sarebbe stato in grado di vivere. Quindi sono due le persone che muoiono. Il grembo della madre è il posto più sicuro. Accadono molte cose che sembrano impensabili: il fatto di Giulia, il fatto in Francia, in nome di Gesù”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite del Forum in masseria.

