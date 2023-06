Il delitto di Giulia Tramontano, tutte le bugie di Alessandro Impagnatiello

BOLOGNA – Dopo aver ucciso Giulia, scriveva all’altra donna (una ragazza americana con cui da tempo viveva una seconda vita parallela) che Giulia “se ne era andata” e che ora “era libero“. E anche di aver scoperto che il bambino che la sua compagna portava in grembo “non era il suo“. È solo un’ennesima bugia, terribile, di Alessandro Impagnatiello, il 30enne che nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio, ha ucciso la sua fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese di gravidanza a Senago, in provincia di Milano.

IL DELITTO E IL CORPO NASCOSTO

Ha mentito fin dall’inizio, questo 30enne che di lavoro fa il barman in locali super esclusivi di Milano, come il Bamboo bar dell’Armani hotel di Milano. Quando è andato a denunciarne la scomparsa ai Carabinieri ha detto che Giulia era in casa e stava dormendo, quando lui la domenica mattina era uscito per andare a lavorare. E invece l’aveva uccisa indicativamente una decina di ore prima e si era sbarazzato del corpo. Solo questa notte ha confessato la verità: di averla uccisa e di aver tentato di bruciare il corpo. Lo ha invece abbandonato, malamente chiuso da alcuni sacchi dell’immondizia, in un terreno in via Monte Rosa, a pochi chilometri dall’appartamento in cui vivevano a Senago. Ha nascosto il corpo vicino ad alcuni box auto e se ne è andato. Sentendosi pure “libero”, come ha detto alla ragazza americana, sua ex collega, con cui negli ultimi mesi aveva intessuto un’altra relazione seria. Una vita parallela, in pratica, scoperta solo negli ultimi giorni da Giulia.

L’INCONTRO CON L’AMANTE

A quanto ricostruito in questi giorni, era stata proprio la ragazza americana che, dopo aver scoperto dell’esistenza di un’altra, a volere un chiarimento, un incontro chiarificatore. Anche lei, la ragazza americana che aveva lavorato insieme ad Alessandro, era rimasta incinta di recente, ma aveva poi perso il bambino. Questo incontro chiarificatore è avvenuto sabato: un faccia a faccia tra le due donne, ciascuna delle quali credeva di essere l’unica nella vita di lui, proprio nel bar dove lavorava Alessandro. Le due donne si sono incontrate alle 17. Giulia è uscita sconvolta da questa giornata. Ne aveva parlato al telefono con la madre, che vive a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, di dove Giulia era originaria. La mamma quindi aveva saputo di questo tradimento, e anche del fatto che pure l’altra donna era stata incinta. Anche per questo domenica mattina ha subito cominciato a telefonare a Giulia per parlarle, trovando sempre il cellulare spento. E così lei e il marito hanno deciso di precipitarsi a Senago, perchè hanno pensato subito al peggio. L’incontro tra Alessandro e i genitor di lei, nella giornata di domenica, è stato pesantissimo, raccontano a Senago, sono arrivati alle mani.

LA DENUNCIA DI SCOMPARSA E LA MESSINSCENA DI ALESSANDRO

Dal canto suo Alessandro, che domenica è uscito per andare a lavorare come niente fosse, ha dato l’allarme solo nel pomeriggio, inventandosi un racconto: ha detto di essere arrivato a casa nel tardo pomeriggio e di non aver trovato Giulia. Ha inventato anche altre cose: che non ci fosse il bancomat e neanche il passaporto, il tutto per creare una messinscena (che pensava) credibile. Forse era convinto che la pista dell’allontamento volontario potesse reggere, almeno nei primi giorni. Ma il castello di bugie è crollato quasi subito. Il suo racconto agli inquirenti è stato da subito traballante, pieno di incongruenze. Ha detto di essere uscito sabato sera tardi per andare in un posto a Milano a fumare hashish (rincasando poi a tarda notte, alle 3), ma ha fornito un indirizzo inesistente. E poi la confusione su cosa avesse fatto Giulia: avrebbe prima detto che era andata a letto, poi invece che andata a fare un giro a piedi.

L’ULTIMA IMMAGINE DI GIULIA

La svolta nelle indagini è arrivata ieri, nella giornata di mercoledì 31 maggio. Le immagini delle telecamere avevano ripreso Giulia per l’ultima volta intorno alle 19, vicino a casa: stava rientrando dopo aver incontrato l’amante di Alessandro. Probabilmente la lite è stata subito dopo, in casa. Ed è stata proprio la casa il teatro dell’omicidio. Nel pomeriggio la Procura ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati Impagnatiello, accusandolo di omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza il consenso. Essendo lui indagato, la Polizia scientifica ha potuto varcare la soglia dell’appartamento di via Senago. E sono subito saltate fuori tante tracce di sangue, trovate anche nell’auto dell’uomo. A quel punto la situazione è crollata. La notizia della confessione e del ritrovamento del corpo è stato battuto quando erano ormai le 2 di notte. La mamma di Giulia, poche ore prima a Chi l’ha visto, aveva detto di avere solo “pensieri negativi” e di pensare “solo cose brutte” a proposito di cosa potesse essere succiesso alla figlia.

