Nel Lazio il limite degli spettatori per gli eventi all’aperto sale a 1.500 persone

ROMA – “Da lunedì nel Lazio con un’ordinanza portiamo il limite degli spettatori per eventi all’aperto da 1.000 a 1500 persone. In sicurezza si torna a vivere!”. Lo ha annunciato in tweet il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il governatore, intervenendo a un evento pubblico nel quartiere romano di La Storta, ha anche fatto il punto sull’andamento della campagna vaccinale: “Sui vaccini dobbiamo essere orgogliosi, Qualcuno è invidioso e dice ‘adesso il Lazio è il meglio di Italia?’ Sì. Ce l’abbiamo fatta. Abbiamo affrontato la pandemia, la campagna vaccinale va bene, siamo la regione che è stata meno di tutte le altre con le attività economiche chiuse e la prima regione italiana che ha già vaccinato gli over 60, salvando tante vite umane”.