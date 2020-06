Da Veronesi a Bazzi, ecco la “sestina” del Premio Strega 2020

ROMA – Sandro Veronesi, Gianrico Carofiglio, Valeria Parrella, Gian Arturo Ferrari, Daniele Mencarelli e Jonathan Bazzi: è la sestina – non la consueta cinquina- del Premio Strega 2020, annunciata in serata al Tempio di Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma. Sei finalisti perché per la prima volta è necessario l’articolo che prevede la necessaria presenza di un piccolo editore in cinquina (La nave di Teseo non è più considerata tale).