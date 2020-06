Roma, tragedia all’Infernetto: investe e uccide 14enne sulle strisce, positivo al narcotest

ROMA – Ha investito e ucciso un 14enne mentre era sotto l’effetto degli stupefacenti. Tragedia ieri sera, alle 22 circa, nella zona dell’Infernetto di Roma, dove un’auto, Peugeot 108, guidata da una ragazzo di 22 anni ha travolto il quattordicenne M.R. mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Francesco Cilea 247. Inutili i soccorsi, il ragazzo e’ deceduto sul posto. La salma e’ stata trasportata all’ospedale di Tor Vergata.

Sul posto e’ intervenuta la Polizia di Roma Capitale del Gruppo Tintoretto, che ha sottoposto l’investitore agli esami di rito. Risultato positivo al test tossicologico, il magistrato di turno ne ha disposto l’arresto. Stamane verra’ processato per direttissima.

RABBIA E SOLIDARIETÀ A FAMIGLIA SUI SOCIAL: E’ TERRIBILE

“Sono passata 15 minuti fa su via Cilea, dove e’ avvenuto l’incidente, e vedere il gruppo di amici di Mattia seduti sul bordo del marciapiede con le lacrime agli occhi e increduli, perche’ il loro amico non c’e’ piu’, mi ha spezzato il cuore. Un abbraccio forte a loro e ai genitori. Riposa in pace angioletto”. Quello di Debora e’ solo uno delle decine di commenti lasciati su Facebook per la morte di Mattia, il 14enne travolto e ucciso da un’auto ieri sera nella zona dell’Infernetto, a Roma.

All’indomani della tragedia rabbia e commozione esplodono sui social. “Non ho parole, ho figli anche io. Mi sento vicino al dolore di questa famiglia spezzata. Un dolore immenso”, scrive Nicolo’. Sabrina aggiunge: “Anche io appresa la notizia sono rimasta sconvolta. Poi sapere che il guidatore e’ risultato positivo alle tossicologiche mi fa arrabbiare ancora di piu’. Un abbraccio alla famiglia”.

C’e’ anche chi scrive: “Mi ha scioccato questa notizia e non ho dormito tutta la notte. Ho pianto per Mattia e per i suoi genitori ed e’ terribile provare questo dolore assurdo”. Tra i vari commenti che si susseguono, adesso in tanti invocano “la certezza della pena” per il ragazzo alla guida dell’auto che ha ucciso Mattia.