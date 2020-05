La lettera-appello al premier Conte: “Nella task force includa le donne, espressione della multiculturalità”

ROMA – Un gruppo di donne con background migratorio ha inviato una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affinche’ nei Comitati tecnico scientifici e nelle task force siano riconosciute e incluse anche “le professioniste, espressione della multiculturalita’” in Italia, garantendo al tempo stesso “la parita’ di genere”.

“Molte di noi- si legge nella missiva, siglata da un’ottantina di persone- hanno vissuto in prevalenza in Italia e molte altre non sono mai migrate, sono nate e cresciute qui, a casa nostra”. Le firmatarie, in questa fase in cui le istituzioni devono trovare risposte ai danni causati dall’epidemia di Covid-19, incoraggiano il premier “ad osare ancor di piu’ ed iniziare ad inserire, anche in ambito di amministrazione pubblica, il concetto di inclusione e diversita’ culturale, coinvolgendo anche donne come noi, italiane con background migratorio. In Italia vi sono professioniste e professionisti con origini diverse ai quali, purtroppo, non viene offerta la possibilita’ di dare il proprio contributo per la crescita del Paese”.

Al di la’ delle percezioni, continua la lettera, “la nostra societa’ e’ ormai multiculturale anche se fatichiamo a riconoscerlo e rappresentarla come tale. Siamo sicure che gli effetti di un approccio volto ad un’apertura in tal senso avra’ delle ricadute positive sull’intero Paese e permettera’ a noi tutti di sentirci sempre piu’ riconosciuti come membri attivi della Nazione alla quale apparteniamo e che ci appartiene, nonche’ garantire l’adeguata attenzione verso le esigenze di tutti i cittadini”. Le firmatarie concludono: “Certe che le nostre parole troveranno in Lei un attento ascoltatore, la ringraziamo per l’attenzione che vorra’ dare alla nostra richiesta e restiamo a sua disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o confronto che ritenesse utile”.

Firmatarie/i

