VIDEO | L’Orchestra classica di Kiev suona l’Inno d’Europa in piazza Maidan

ROMA – L’Orchestra classica di Kiev si è esibita in piazza Maidan, per ribadire ai leader occidentali l’appello del presidente Volodomor Zelensky a chiudere lo spazio aereo sull’Ucraina. Per un quarto d’ora i colpi di artiglieria hanno lasciato spazio all’evento musicale ‘Free Sky / Free Sky’ trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della presidenza ucraina. Tra i brani proposti dall’Orchestra classica di Kiev, diretta dal maestro Herman Makarenko, l”Inno alla Gioia’, sinfonia di Ludwig van Beethoven diventata nel 1985 l’inno ufficiale dell’Unione europea.

La piazza Maiden di Kiev è un luogo simbolico molto importante per gli ucraini: teatro nel 2004 della pacifica ‘rivoluzione arancione’, dieci anni dopo, fu il centro delle manifestazioni pro-Europa, sfociate in sanguinosi scontri, che portarono alla cacciata del presidente ucraino Viktor Janukovyc, colpevole di non aver firmato l’accordo di libero scambio con l’Ue, in favore di un ravvicinamento alla Russia.