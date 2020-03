VIDEO | In Emilia-Romagna chiuse palestre, piscine e centri ricreativi

BOLOGNA – Chiuse palestre e piscine in Emilia-Romagna, così come centri diurni e ricreativi. Lo ha annunciato ieri sera il governatore Stefano Bonaccini con un video su Facebook, in cui ha anche dato chiarimenti sulla possibilità di lavorare e spostarsi in regione dopo le nuove misure restrittive arrivate dalla presidenza del Consiglio che hanno reso zona rossa, oltre alla Lombardia, anche cinque province dell’Emilia-Romagna (Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia e Rimini). La decisione di fermare palestre e piscine in tutta la regione era già nell’aria ed era stata più volte annunciata da Sergio Venturi nei bollettini dei giorni scorsi. Ieri sera è arrivato l’annuncio ufficiale del governatore.

Quanto alle nuove misure straordinarie firmate da Giuseppe Conte, ha spiegato Bonaccini, in Emilia-Romagna è possibile spostarsi per motivi lavorativi e di salute, e non è previsto alcun blocco delle merci. Tuttavia, ha aggiunto il presidente dell’Emilia-Romagna, l’invito è a ridurre gli spostamenti al minimo.

LEGGI ANCHE: Nuovo decreto contro la diffusione del coronavirus: misure per la Lombardia e 14 province

“SPOSTAMENTI POSSIBILI, MA VANNO RIDOTTI AL MINIMO”

Ecco le parole di Bonaccini: “E’ positivo che il Governo abbia chiarito in modo inequivocabile come non esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. Così come non esiste fra le tutte province dell’Emilia-Romagna. E’ dunque garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Sia chiaro, gli spostamenti vanno ridotti al massimo e vanno limitati a ragioni di lavoro e di necessità”.