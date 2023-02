Il post debutto a Sanremo di Will: “Il mio inchino al pubblico totalmente spontaneo”

ROMA – Non riesce a contenere l’emozione Will, all’indomani del suo debutto al 73esimo Festival di Sanremo. Il cantautore, al secolo William Busetti, ha aperto la seconda puntata con “Stupido”: “Sono ancora estasiato da quello che è successo ieri sera”, ci racconta, ancora incredulo di aver calcato il palco del Teatro Ariston a soli 23 anni.

Garbato, intonato e sempre sorridente. Queste le qualità che hanno colpito anche il pubblico in sala, che non gli ha negato un applauso di incoraggiamento. E così, rotto il ghiaccio, Will ha superato ogni tensione e ha ringraziato i suoi sostenitori con un inchino: “Non è una cosa che faccio di solito-dice- ma mi è venuto spontaneo farlo. Con gli in-ear non senti gli applausi, ho visto le persone nelle prime file applaudire e mi è venuto naturale farlo”.

Sul palco, d’altronde, “si canta per il pubblico in sala” e a chi guarda Will vuole “trasmettere la felicità di cantare”. Domani sera, lo farà anche con la cover di “Cinque giorni”, che canterà con Michele Zarrillo. La collaborazione con lui è stata immediata: “Gli abbiamo mandato la mia versione della canzone e ha detto subito sì. Spero di cantarla come ho fatto alle prove”. In “Zarrillo mi ci rivedo molto”, assicura.

L’INTERVISTA

IL DISCO

Will si è affacciato al turbinio del festival alla vigilia dell’uscita del suo album di debutto, “Manchester”. Sarà su tutte le piattaforme dal 10 febbraio, in arrivo su etichetta Capitol Records (Univesal Music Italy). Sedici brani, tra i quali ci sarà anche il singolo sanremese. “Manchester- dichiara Will- è il frutto degli ultimi tre anni di lavoro. In questo mio primo disco mi presento per quello che sono realmente senza filtri né costruzioni. Sono semplicemente io con la mia musica e la voglia di esprimere la mia personalità”.