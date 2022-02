VIDEO | Rifiuti, in Basilicata accordo Regione-Conai per migliorare la raccolta differenziata

POTENZA – “Un accordo importante, che ci permetterà di intensificare l’attività di raccolta degli imballaggi e di adeguarci a quanto fatto in altre parti del territorio nazionale. Sono previste una serie di attività a costo zero, tra le quali una serie di incontri periodici per migliorare il servizio. L’obiettivo è diventare una regione a rifiuti zero”. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, illustrando ai giornalisti, in un incontro a Potenza, il protocollo di intesa siglato tra Regione e Conai (Consorzio nazionale imballaggi) che mira a un miglioramento della raccolta differenziata in Basilicata e a un maggiore riutilizzo di materiali riciclabili nel raggiungimento degli standard europei.

“Un accordo globale – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Gianni Rosa -. Il Conai ci offre a costo zero il supporto per migliorare il ciclo di raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e per i Comuni rispetto alla loro riorganizzazione del sistema di raccolta, oltre ad attività di educazione ambientale verso i cittadini. Qualunque azione delle istituzioni, se non supportata dal cittadino, non serve a nulla”. Il Conai “ci darà il supporto tecnico per redigere il piano dei rifiuti- ha precisato Rosa – e arrivare ad applicare in Basilicata la tariffa puntuale, in base alla quale tutti i cittadini pagano la tassa sui rifiuti in base a quanto producono e non in base ai metri quadri della casa”. “Grazie al lavoro sinergico – ha concluso l’assessore – sono stati già redatti 130 progetti”.