Johnson: “In Inghilterra stop alla quarantena per i positivi al Covid”

ROMA – “Entro fine mese coloro che contraggono il coronavirus in Inghilterra non dovranno più sottoporsi alla quarantena”. È la previsione di Boris Johnson. Nel corso del Question Time alla Camera dei Comuni, il premier britannico ha precisato che “se prosegue l’attuale incoraggiante trend dei dati, prevedo che saremo in grado di cancellare le ultime restrizioni nazionali che abbiamo”. Le normative attualmente in vigore in Inghilterra per tentare di frenare la corsa del Covid-19, in particolare della variante Omicron, dovrebbero scadere il 24 marzo.